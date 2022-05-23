السجن لرجل الأعمال المصري محمد الأمين بعد ادانته بتهم الاتجار بالبشر والاعتداء على قاصرات

قضت محكمة مصرية الاثنين بالسجن ثلاث سنوات بحق رجل الأعمال محمد الأمين الذي كان يمتلك شبكة قنوات "سي بي سي" التلفزيونية المصرية الشهيرة، لإدانته "بالاتجار بالبشر" و"هتك عرض فتيات" بدار أيتام يمتلكها.

وقال مسؤول قضائي إن محكمة جنايات القاهرة قضت "اليوم (الاثنين) على رجل الأعمال محمد الأمين بالحبس المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض ثلاث فتيات".

ولا يزال أمامه فرصة للطعن في الحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت في شباط/فبراير رجل الأعمال المصري إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت التحقيقات قيام "المتهم بهتك عرض سبع فتيات اطفال تقل اعمارهن عن 18 عاما بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهدا وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي".

كما أكدت التحقيقات، بحسب النيابة العامة "إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام (بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة)، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه".

وبحسب نص قانون العقوبات المصري في المادة رقم 268، يعاقب المتهم بجريمة هتك العرض بالقوة بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد (25 عاما) إذا كان عمـر الضحية أقل من 18 عاما و كان مرتكب الجريمة ممن لهم سلطة عليها.

وعُرف الأمين باستثماراته في قطاعي العقارات والإعلام. وقد أسس مجموعة "المستقبل" القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى في 2018.

وكانت النيابة العامة قررت حبس الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في الثامن كانون الثاني/يناير موضحة أنها أمرت بالقبض عليه بعدما تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة.