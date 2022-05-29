شاهد: مسيرة حاشدة في رام الله للتنديد بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية بالقدس

شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة شهدتها مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، للتنديد بـ"مسيرة الأعلام" التي ينظمها إسرائيليون مساءً في مدينة القدس المحتلة، احتفالاً باحتلال إسرائيل للمدينة القديمة في العام 1967.

وينظر الفلسطينيين إلى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية على اعتبار أنها استفزاز صارخ وانتهاك لواحد من الأماكن القليلة في المدينة الذي ما زال يحتفظ بطابع عربي قوي. وتطوق أنشطة الاستيطان اليهودي المتزايدة المدينة.

ورفع المشاركون في المسيرة برام الله الأعلام الفلسطينية ورددوا الهاتفات المؤكدة على تمسكهم بالقدس عاصمة لدولتهم الفلسطينية العتيدة، والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها وهو وضع لا يحظى باعتراف دولي. يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وكانت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة أطلقت صواريخ على إسرائيل في بداية "مسيرة الأعلام" في العام الماضي مما أدى حينها إلى اندلاع حرب استمرت 11 يوما وخلفت الكثير من القتلى والجرحى.