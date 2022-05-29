شاهد: اعتصامٌ لنوّاب حماس في "التشريعي" بغزة للتنديد بـ"مسيرة الأعلام"

عقد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، اعتصامٌ تخلله مؤتمرٌ صحفي أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، غربي المدينة، اليوم الأحد، للإعراب عن تنديدهم بـ"مسيرة الأعلام" المقرر أن ينظمها إسرائيليون في مدينة القدس مساءً.

ووصف عضو المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس، مشير المصري، "مسيرة الأعلام بأنها "أشبه بصبّ الزيت على النار"، مؤكداً على أن "المقاومة مستعدة" لحماية المسجد الأقصى، على حد تعبيره.

"مسيرة الأعلام" التي كانت قررتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت تنظيمها بالقدس اليوم وأعلن عنها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، ينظر إليها الفلسطينيون على اعتبار أنها عملٌ استفزازي من قبال مجموعات إسرائيلية استيطانية ومتطرفة.

وتحتفل مسيرة الأعلام السنوية باستيلاء إسرائيل على المدينة القديمة في حرب عام 1967. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها وهو وضع لا يحظى باعتراف دولي. يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.