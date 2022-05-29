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إسبانيا

شاهد: مسيرة ضخمة تطالب الحكومة الإسبانية بإلغاء قانون يسمح بممارسة الدعارة

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بقلم:  يورونيوز
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متظاهرون يحملون لافنات خلال مسيرة لمكافحة قوانين الدعارة في مدريد، إسبانيا
متظاهرون يحملون لافنات خلال مسيرة لمكافحة قوانين الدعارة في مدريد، إسبانيا   -   حقوق النشر  ebu video

تظاهر الآلاف معظمهم من النساء في مدريد، السبت في مسيرة لمطالبة الحكومة الإسبانية بإلغاء قانون يسمح بممارسة الدعارة.

ودعت إلى المسيرة حوالي 186 مؤسسة ومنظمة نسوية وفقا للشرطة الإسبانية.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات مثل "إلغاء القوانين المتعلقة بالدعارة" و "لا زبائن لا تجارة" وغيرها من الشعارات.

يجدر بالذكر إن البغاء شرعي ومسموح به قانونيا في إسبانيا ولكنه يعتبر منافيا للأخلاق العامة، لذلك لا تتمتع بائعات الهوى بأي حقوق، كما لا يحق لهن التمتع بالضمان الاجتماعي.

المصادر الإضافية • أ ف ب