السلطات الإيرانية تحتجز سفينة تحمل وقودا مهربا وتعتقل أفراد طاقمها

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن سلطات البلاد احتجزت سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب، وتم اعتقال طاقمها المكون من تسعة أفراد.

وقال كبير قضاة إقليم هرمزجان: "بناء على أوامر ممثل الادعاء في قشم وبعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب، بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها".

ويعد سعر الوقود في إيران من بين الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وهبوط عملتها، وهي تكافح عمليات تهريب الوقود المتفشية برا إلى دول مجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية. وكثيرا ما صادرت إيران سفنا تقول إنها تستخدم في تهريب النفط في الخليج.