اليونان تتهم إيران بالقرصنة بعد احتجاز الحرس الثوري ناقلتي نفط يونانيتين

اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران الجمعة بممارسة القرصنة بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج. وقالت الخارجية اليونانية في بيان إن "هذه الافعال هي بمثابة قرصنة"، داعية المواطنين اليونانيين الى تجنب التوجه الى إيران.

ودعت الخارجية أيضاً إلى الإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما.

وأكدت أثينا أن مروحيات تابعة للبحرية الإيرانية أنزلت عناصر مسلحين على متن الناقلتين. وأوضحت الخارجية أن إحدى الناقلتين "دلتا بوسايدون" كانت تبحر في المياه الدولية، فيما الثانية التي لم تذكر اسمها كانت موجودة قرب السواحل الايرانية.

وأضافت أن تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي السفينتين، رافضة تحديد عدد البحارة الآخرين على متنهما. وتابعت أن السلطات اليونانية أبلغت الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية بالحادث.

وقبل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها.

وأفاد الحرس الثوري إن قواته البحرية "أوقفت اليوم (الجمعة) ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي"، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي "سباه نيوز".