وزير الخارجية الروسي ينفي إصابة بوتين بالسرطان

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقارير الغربية التي تحدثت مؤخراً عن صحة الرئيس فلاديمير بوتين وبالأخص إصابته بمرض السرطان.

وطبقاً للافروف، يظهر بوتين الذي سيبلغ عامه السبعين هذا العام، في العلن ويقوم بمهامه الرئاسية بشكل يومي وهو ما لا يدع مجالاً للشك في قدراته الصحية.

وأضاف في حديث للتلفزيون الفرنسي: "لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص نوع من علامات الإجهاد أو المرض. يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها".

واستكمل حديثه قائلاً: "أترك الأمر لضمير أولئك الذين ينشرون مثل هذه الشائعات على الرغم من الفرص اليومية لتقييم مظهر أي شخص".

ووسط تكهنات بشأن صحة الرئيس الروسي منذ أن أمر بغزو أوكرانيا في فبراير شباط الماضي، نُقل عن مصادر استخباراتية بريطانية قولها لوسائل الإعلام إن بوتين كان مريضاً بشكل خطير الأسبوع الماضي.

كذلك قال المخرج الأمريكي أوليفر ستون إن بوتين تعافى سابقاً من مرض السرطان.

وقال ستون، الذي أجرى عدة مقابلات مع مع بوتين بين عامي 2015 و2017 ولقاء آخر في 2019، خلال حوار مع مدونة ليكس فريدمان الصوتية: "تذكر هذا، لقد أصيب بوتين بهذا السرطان وأعتقد أنه تعافى منه".