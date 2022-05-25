شاهد: بوتين يزور الجنود الروس الجرحى في حرب أوكرانيا لأول مرة منذ بدء الغزو

توجه اليوم الأربعاء الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة عدد من الجنود الروس الذين أصيبوا خلال الحرب في أوكرانيا في مستشفى بالعاصمة موسكو.

الزيارة هي الأولى التي يقوم بها بوتين لجرحى الحرب منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير شباط الماضي.

وأظهر فيديو نشره الكرملين بوتين ارتداء بوتين معطفاً طبياً خلال الزيارة التي صحبه خلالها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وظهر المصابان في حالة جيدة ونهضا من أسرتهما لتحية الرئيس الروسي ووقفا وكأنهما في طابور عسكري.

زيارة بوتين AP Photo

وقال بوتين لأحد المصابين لديه ابن يبلغ من العمر تسعة أشهر: "(ابنك) سيكون فخوراً بوالده".

بوتين متحدثاً مع الأطباء AP Photo

وأضاف بوتين عقب الزيارة أن الأطباء العسكريين الذين التقى بهم اليوم أكدوا له أنهم "لديهم كل ما يحتاجون إليه"، وأنه ينبغي على الحكومة الروسية أن "تستجيب بسرعة وفعالية لأي احتياجات" في الرعاية الطبية للجنود الجرحى.

وطبقاً لإعلان وحيد من وزارة الدفاع الروسية صدر يوم 25 مارس آذار الماضي، قُتل 1,351 من الجنود ورجال الخدمة الروسية منذ بدء الحرب وحتى الآن.