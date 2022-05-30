فيديو: ليفاندوفسكي يقول إنه لا يريد اللعب في بايرن ميونخ بعد الآن

أكّد هداف بايرن ميونيخ الالماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بان مشواره مع فريقه انتهى وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.

وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده الاثنين قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا أستطيع تصوّر تعاون جديد في المستقبل بعد ما حصل في الأشهر الأخيرة. آمل ألا يحتفظ النادي بخدماتي لمجرد أنه يستطيع ذلك. أعتقد بأن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف".

وأضاف "بايرن ميونيخ ناد جدي وأعتقد بأنهم لن يحتفظوا بي. لا أريد اللعب هناك بعد الآن. الانتقال هو أفضل الحلول، آمل بألا يمنعونني من تحقيق ذلك".

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023.

ولطالما أكد مسؤولو بايرن ميونيخ بانهم لن يتخلوا عن هدافهم البولندي، لكنهم في المقابل لا يريدون خسارته بلا مقابل في نهاية عقده لا سيما بأنه رفض تجديده.

توج "ليفا" مع بايرن ميونيخ على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا 2020 وثمانية ألقاب في البوندسليغا، أضافها إلى لقبيه الأولين مع بوروسيا دورتموند.

حطم عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني. مع 41 هدفا الموسم الماضي، حطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفًا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفًا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفًا).