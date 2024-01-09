شاهد: نادي بايرن ميونخ يضيء ملعبه تكريمًا لوفاة نجمه الأسطوري بيكنباور

بقلم: يورونيوز

أضاء نادي بايرن ميونخ ملعبه"أليانز أرينا" تكريمًا لنجمه الأسطوري فرانز بيكنباور مساء الثلاثاء.

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وستضاء ساحة الملعب بكلمة "شكراً فرانز" من الساعة الثالثة والنصف حتى المساء خلال الأيام المقبلة.

توفي مدرب منتخب ألمانيا الغربية السابق بيكنباور، الأحد عن عمر يناهز 78 عاما.

ولعب بيكنباور إلى جوار الأسطورة البرازيلي بيليه في نادي نيويورك كوزموس، وأنهى مسيرته بعد رحلة احترافية أخرى قصيرة في كوزموس في 1983. وهو واحد من ثلاثة فازوا بكأس العالم كلاعب ومدرب.

وقاد بيكنباور بايرن ميونيخ كلاعب إلى ثلاثة ألقاب متتالية في بطولة أوروبا لأبطال الدوري خلال فترة من عام 1973 إلى عام 1976.

وقال بايرن في بيان على موقع النادي الثلاثاء: "شكرًا لك على كل شيء، فرانز بيكنباور".