الوداد المغربي يحرز لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-0

توج الوداد المغربي بطلاً لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، حارماً الأهلي المصري من أن يصبح أول فريق يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية بالفوز عليه 2-صفر الإثنين في النهائي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويدين الوداد بالفوز الى زهير المترجي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 15 و48، مانحاً فريقه اللقب الثالث وحارماً الأهلي من تعزيز رقمه القياسي (10) بلقب ثالث توالياً.

وأكد الوداد هيمنة الأندية المغربية على المسابقتين القاريتين لهذا الموسم بعدما كان نهضة بركان قد توج بلقب كأس الاتحاد (الكونفدرالية) الأسبوع الماضي.

وهذا النهائي الثاني الذي يخسره النادي المصري أمام الوداد بعد 2017 حيث فاز الوداد في الملعب عينه بهدف وليد الكرتي اثر تعادلهما ذهاباً في القاهرة 1-1. ومُني الأهلي بخامس خسارة في النهائي بعد 1983 و2007 و2017 و2018.

وهذا النهائي الثالث بين الفرق المغربية والمصرية، فعوضاً عن نهائي 2017، كان الزمالك توّج على حساب الرجاء البيضاوي في 2002 بفوزه 1-صفر بمجموع المباراتين.

وفشل المدرب الجنوب إفريقي للأهلي بيتسو موسيماني في احراز اللقب للمرة الرابعة بعدما توج به مع ماميلودي صنداونز (2016) والأهلي في الموسمين الماضيين، ليبقى الرقم القياسي مسجلاً باسم مدرب الفريق المصري السابق البرتغالي مانويل جوزيه بأربعة ألقاب.

وفي المقابل، بات وليد الركراكي ثاني مدرب مغربي يحرز اللقب مع الوداد بعد الحسين عموتة عام 2017، فيما رفع المغرب رصيده الى سبعة ألقاب في المسابقة القارية الأم التي توج بها الجيش الملكي (1985) والرجاء (1989 و1997 و1999) والوداد (1992 و2017 و2022).