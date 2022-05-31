تركيا تعلن عزم ولي العهد السعودي زيارتها قريبا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن هناك اتفاقاً بين أنقرة والرياض على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتركيا في الفترة المقبلة لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وصرح جاويش أوغلو لوسائل إعلام رسمية بأن "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة" وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي.

وذكر أن جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة. وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.