Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
تركيا

تركيا تعلن عزم ولي العهد السعودي زيارتها قريبا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد اجتماعهما في جدة، المملكة العربية السعودية، 29 أبريل 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد اجتماعهما في جدة، المملكة العربية السعودية، 29 أبريل 2022   -   حقوق النشر  AP/Turkish Presidency

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن هناك اتفاقاً بين أنقرة والرياض على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتركيا في الفترة المقبلة لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وصرح جاويش أوغلو لوسائل إعلام رسمية بأن "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة" وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي.

وذكر أن جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة. وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

المصادر الإضافية • رويترز