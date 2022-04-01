سلاح الجو الألماني يحصل على نصيب الأسد من مخصصات دفاعية بنحو 100 مليار يورو

قال مصدران دفاعيان لرويترز الجمعة إن سلاح الجو الألماني يتجه فيما يبدو ليكون المستفيد الأكبر من تمويل خاص للجيش الألماني يبلغ مئة مليار يورو (110.35 مليار دولار).

وفي تحول في السياسية الألمانية بعد عقود من إهمال القوات المسلحة، تعهد المستشار أولاف شولتس بزيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي وضخ مئة مليار دولار في البوندسوير (القوات المسلحة) بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه الأموال مخصصة لتعزيز الاستعداد العسكري الألماني خاصة من خلال شراء الأسلحة والمعدات التي كان الجيش في حاجة إليها.

شهد الجيش الألماني انخفاضاً في عدد قواته من 500 ألف في العام 1989 إلى أقل من 200 ألف جندي اليوم، وفق صحيفة "لو موند" الفرنسية. ولمواجهة هذا الوضع ووسط الغزر الروسي لأوكرانيا، وعدت الحكومة بتعزيز مواردها.

والأسبوع الماضي، ذكر تقرير صحفي ونواب أن ألمانيا قد تشتري نظام دفاع صاروخي من إسرائيل مع بحثها كيفية إنفاق زيادة في ميزانية الدفاع ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت صحيفة بيلد أم سونتاج إن من بين الموضوعات التي نوقشت عندما التقى المستشار أولاف شولتس مع إبرهارد تسورن المفتش العام للجيش الألماني الأسبوع الماضي وجود درع دفاع صاروخي يغطي كل أراضي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أنهما تحدثا على وجه التحديد عن إمكانية حيازة نظام “أرو 3″ الإسرائيلي. وامتنعت وزارة الدفاع الألمانية عن التعليق على التقرير. ولم يصدر بعد أي تعليق من وزارة الدفاع الإسرائيلية.