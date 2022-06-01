شاهد: بسبب الجفاف ظهور مدينة أثرية كانت مغمورة

قال مدير دائرة آثار دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، إنه وبسبب الجفاف الذي يتعرض اليه العراق تم اكتشاف مدينة قديمة داخل حوض دجلة كانت مغمورة بالمياه.

وفي مؤتمر صحفي ذكر بيكس بريفكاني أن المدينة المكتشفة تعود إلى عصر الإمبراطورية الميتانية (3400 ق.م) وأوضح أن هذه المدينة التي تسمى "زاخيكو" تم اكتشافها بعد انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد الموصل.

بريفكاني قال أيضا إن الحفريات تجري الآن بمساعدة جامعتي توبنغن وفرايبورغ الألمانيتين. فيما بدت جدران وهياكل المدينة على الرغم من عمرها الذي يعود إلى آلاف السنين بحالة جيدة. مدير آثار دهوك أكد أن عدد المواقع الأثرية المكتشفة في المدينة بلغ 2000 موقع.