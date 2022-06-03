زيلينسكي في اليوم المئة من الغزو الروسي لأوكرانيا: "سيكون النصر لنا"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن بلاده ستنتصر في مقطع فيديو نُشر على انستغرام، في اليوم المئة من الغزو الروسي.

وقال "النصر سيكون حليفنا"، في مقطع الفيديو من أمام مبنى الرئاسة في كييف، وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميغال وزعيم الأغلبية البرلمانية ديفيد أراخاميا ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك. وأضاف "ممثلو الدولة هنا ويدافعون عن أوكرانيا منذ مئة يوم".