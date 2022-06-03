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زيلينسكي في اليوم المئة من الغزو الروسي لأوكرانيا: "سيكون النصر لنا"

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وسط الصورة) يتحدث إلى وسائل الإعلام في بلدة بوتشا، شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، 4 أبريل 2022.
صورة أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وسط الصورة) يتحدث إلى وسائل الإعلام في بلدة بوتشا، شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، 4 أبريل 2022.   -   حقوق النشر  RONALDO SCHEMIDT/AFP or licensors

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن بلاده ستنتصر في مقطع فيديو نُشر على انستغرام، في اليوم المئة من الغزو الروسي.

وقال "النصر سيكون حليفنا"، في مقطع الفيديو من أمام مبنى الرئاسة في كييف، وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميغال وزعيم الأغلبية البرلمانية ديفيد أراخاميا ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك. وأضاف "ممثلو الدولة هنا ويدافعون عن أوكرانيا منذ مئة يوم".

المصادر الإضافية • أ ف ب