أوكرانيا تقول إنها تتقدم في سيفيرودونيتسك وتتهم أنقرة بشراء محاصيل الحبوب المسروقة

أوكرانيا تقول إنها تتقدم في سيفيرودونيتسك وتتهم أنقرة بشراء محاصيل الحبوب المسروقةمحادثة
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية، وذلك مع احتدام القتال يوم السبت.
مسؤول: أوكرانيا ترغب في تعزيز وضعها العسكري قبل استئناف المحادثات مع روسيا
قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخامية إن أوكرانيا ترغب في تعزيز مواقعها على الأرض بمساعدة شحنات الأسلحة الجديدة التي تسلمتها من الغرب قبل استئناف محادثات السلام مع روسيا.
وفي تصريحات للتلفزيون الوطني الأوكراني يوم الجمعة قال أراخامية "قواتنا المسلحة جاهزة لاستخدام (الأسلحة الجديدة) ... ومن ثم أعتقد أنه يمكننا بدء جولة جديدة من المحادثات من موقف قوي".
وقالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في منطقة لوهانسك، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.
روسيا تعلن إسقاط طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بالأسلحة
قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود.
وأضافت الوزارة أنها وجهت صواريخ أصابت أيضاً مركز تدريب على المدفعية في منطقة سومي الأوكرانية كان مدربون أجانب يعملون فيه. وذكرت أن ضربة أخرى دمرت موقعا "لمرتزقة أجانب" في منطقة أوديسا.
ماكرون: بوتين ارتكب خطأ تاريخياً
في مقابلة خاصة مع الصحافة الإقليمية، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ارتكب "خطأ استراتيجياً وأساسياً" بمهاجمته أوكرانيا، وأضاف أن سيد الكرملين اليوم "معزول".
أعتقد، وقد قلت له ذلك، أنه ارتكب خطأ تاريخياً وأساسياً بحق شعبه وبحق نفسه وبحق التاريخ (إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي)
وأضاف في اليوم المئة للنزاع "أعتقد أنه عزل نفسه... معرفة كيفية الخروج منها طريق صعب".
وكرر الرئيس الفرنسي أنه يجب "عدم إذلال روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من إيجاد مخرج عبر القنوات الدبلوماسية".
وتعرض ماكرون لانتقادات كبيرة، خصوصاً من دول أوروبا الشرقية، إذ بقي على اتصال مع الرئيس الروسي.
ورداً على سؤاله عن إمكان زيارته كييف على غرار العديد من نظرائه الأوروبيين، أجاب "حالياً لا أستبعد أي شيء". وتابع "نريد زيادة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا. أن نبذل قصارى جهدنا لإخراج الحبوب من أوكرانيا"، مناقضاً بذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر أن تصدير الحبوب من الدولة الجارة "ليس مشكلة".
وأشار أيضاً إلى أنه سيتم "تعويض" كميات مدافع قيصر التي تسلمها فرنسا للجيش الأوكراني. وأردف ماكرون في هذا الصدد "لقد طلبت من صناعيينا تسريع إنتاج الأسلحة، فالمسألة ليست فقط تجديد مخزوننا ولكن أيضاً تعزيز استقلاليتنا".
وزارة الدفاع البريطانية: النشاط الجوي الروسي المكثف فوق دونباس مستمر
قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت إن النشاط الجوي الروسي لا يزال مكثفا فوق منطقة دونباس الأوكرانية، حيث شنت الطائرات الروسية ضربات باستخدام ذخائر موجهة وأخرى غير موجهة.
وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر "أسفر الاستخدام المتزايد للذخائر غير الموجهة عن دمار واسع النطاق بالمناطق كثيفة المباني في دونباس ومن شبه المؤكد أنه تسبب في أضرار جانبية كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين".
وقالت إن روسيا كثفت استخدام العمليات الجوية التكتيكية لدعم زحفها، إذ جمعت بين الضربات الجوية وهجمات المدفعية المحتشدة لتسخير قوتها النارية مع تحول تركيز عملياتها إلى دونباس.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/0aOZJCGvVJ
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh
أكدت سويسرا حظر نقل معدّات حربية تصنّعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشياً مع مبدأ الحياد العسكري الذي تنتهجه.
المخابرات الأوكرانية تتواصل مع مقاتلي آزوفستال الأسرى (وزير)
قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي في وقت متأخر الجمعة إن أجهزة المخابرات الأوكرانية على اتصال بالمقاتلين الأسرى الذين كانوا في مصنع آزوفستال للصلب مضيفاً أن كييف تبذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراحهم.
وتكتنف الضبابية مصير مئات المقاتلين الذين احتجزتهم روسيا في منتصف مايو-أيار بعد أن طالبتهم بالاستسلام. وقال موناستيرسكي للتلفزيون الأوكراني "من خلالها (أجهزة المخابرات) نتعرف على ظروف الاعتقال والتغذية وإمكانية الإفراج عنهم".
نعلم جميعاً أنهم سيكونون هنا، في كييف، ونحن نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك - وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي
وقالت روسيا في مايو-أيار إن ما يقرب من ألفي أوكراني استسلموا بعد آخر محاولة للمقاومة بين أنقاض ماريوبول، حيث صمدوا لأسابيع في المخابئ والأنفاق أسفل مصانع الصلب في آزوفستال.
وتريد كييف عودة المقاتلين في صفقة تبادل أسرى. وطالب بعض كبار المشرعين الروس بمحاكمة بعض الجنود. وقال الكرملين إن المقاتلين الذين استسلموا سيعاملون وفقا للمعايير الدولية.
سلمت تركيا طائرات مسيّرة قتالية إلى أوكرانيا وسعت إلى لعب دور الوسيط في النزاع، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات على روسيا التي تعتمد عليها في مجال الطاقة واستيراد الحبوب. الآن تتهم كييف أنقرة بشراء حبوب مسروقة من أوكرانيا، من الجانب الروسي.
موسكو: تحذير واشنطن من استغلال أوكرانيا في محادثات مساعدات سوريا أمر مضحك
قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة الجمعة إنه مستعد للقاء نظيرته الأميركية لمناقشة تسليم المساعدات إلى سوريا من تركيا، لكنه أضاف أن تحذيرها له من استغلال الحرب الروسية في أوكرانيا خلال المحادثات بشأن سوريا "مضحك بعض الشيء" .
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد يوم الخميس إنها تعتزم مقابلة فاسيلي نيبينزيا قريبا لبدء المحادثات التي من المتوقع أن تكون شائكة وإنها لن تسمح لموسكو باستغلال المساعدات لسوريا "كورقة للمساومة" بشأن أوكرانيا.
وقال نيبينزيا للصحفيين: من المضحك بعض الشيء أنها تحذرنا مسبقاً بأنه لا ينبغي لنا استخدام أي نفوذ... يمكننا أن نقول لهم ذلك أيضاً.
وتحدثت السفيرة الأميركية مع السفير الروسي مرات قليلة خارج اجتماعات مجلس الأمن، منذ غزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير-شباط.
يمكنها مقابلتي في أي وقت، لا أعيش في مخبأ (فاسيلي نيبينزيا - مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة)
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تفويض مجلس الأمن الذي يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود من تركيا في 10 يوليو-تموز. لكن روسيا، حليفة سوريا، أشارت إلى معارضتها لتجديد العملية، بحجة أنها تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وأنه ينبغي تقديم المزيد من المساعدات من داخل البلاد.
وأضاف نيبينزيا "الأمور لا تسير بالشكل الذي نريده"، مضيفاً أن روسيا تعتقد أنه لا يتم بذل جهود كافية لإيصال المزيد من المساعدات إلى المنطقة من داخل سوريا. وتساءل "على من يقع اللوم؟ هذا سؤال في محله".
وقالت الأمم المتحدة إن أربع قوافل مساعدات انتشرت في شمال غرب سوريا من داخل البلاد لكنها لا يمكن أن تكون بديلا في الوقت الحالي عن العملية عبر الحدود من حيث الحجم والنطاق.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن في تقريره الأخير عن عمليات المساعدات في سوريا في أبريل نيسان إنه "لا يزال يتعين التغلب على التحديات لإجراء عمليات منتظمة ومستمرة عبر الخطوط (من داخل سوريا) في الشمال الغربي".
وأشار إلى أن من بين هذا التحديات ضمانات أمنية في الوقت المناسب من الأطراف والتزامات بعدم التدخل في توصيل المساعدات الإنسانية من داخل سوريا.