أوكرانيا تتهم روسيا بتصدير حبوب مسروقة إلى تركيا

اتهم سفير أوكرانيا لدى أنقرة الجمعة روسيا بـ"سرقة" محاصيل حبوب أوكرانية وتصديرها إلى دول عدة بينها تركيا.

وقال فاسيل بودنا إن "روسيا تسرق الحبوب الأوكرانية بوقاحة وتشحنها إلى الخارج من شبه جزيرة القرم، بما في ذلك إلى تركيا".

وأضاف في تغريدة على تويتر "طلبنا مساعدة تركيا لحل المشكلة".

وكانت أوكرانيا من مصدّري الحبوب الرئيسيين قبل الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وعملت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على المحافظة على توازن دقيق في العلاقة مع كييف وموسكو.

وسلمت تركيا طائرات مسيّرة قتالية إلى أوكرانيا وسعت إلى لعب دور الوسيط في النزاع، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات على روسيا التي تعتمد عليها في مجال الطاقة واستيراد الحبوب.

كما عرضت أنقرة بطلب من الأمم المتحدة المساعدة تأمين الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا الأربعاء لمناقشة القضية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية عالميا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وتعرض الأمن الغذائي في دول إفريقية وفي الشرق الأوسط للخطر بسبب الحصار البحري الروسي على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.