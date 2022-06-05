بايدن يؤجل زيارته المحتملة للسعودية وإسرائيل

أفادت وسائل إعلام أميركية السبت بأن الرئيس جو بايدن أرجأ زيارته المحتملة إلى إسرائيل والسعودية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن بايدن سيمضي قدماً في زيارة السعودية بعد شيوع أنباء حول اعتزامه القيام بذلك. لكن وفقاً لشبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي"، فقد أرجئت الزيارة إلى تموز/يوليو.

ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه الأنباء.

وأشار بايدن الجمعة إلى إمكان قيامه بزيارة للسعودية، الأمر الذي يشكل تغييراً كبيراً في موقفه بعدما وعد بمعاملة المملكة كدولة "منبوذة".

وجاء ذلك بعيد معالجة السعودية اثنتين من أولويات بايدن من خلال الموافقة على زيادة إنتاج النفط والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن الذي مزقته الحرب.

وأوردت شبكة "سي إن إن" أن بايدن سيلتقي الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ 36 عاماً والذي اتهمته المخابرات الأميركية بإصدار أمر بقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي عام 2018.

كما يُتوقع أن يزور بايدن إسرائيل حيث سيواجه أسئلة محددة حول الدبلوماسية الأميركية البطيئة مع إيران.

وبايدن الذي يقدم نفسه على أنه نصير للديمقراطية ومعارض للأنظمة الاستبدادية كان قد قرر إعادة تقييم علاقات بلاده مع الرياض، مع التركيز بشكل أكبر على حقوق الإنسان في دبلوماسيته.

لكن ارتفاع أسعار الغاز بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا أغضب الأميركيين وأدى إلى انخفاض في شعبية بايدن.