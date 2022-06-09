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الضفة الغربية

تغيير اسم البعثة الأمريكية للفلسطينيين على تويتر في إشارة لرفع محتمل لمستوى العلاقات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.   -   حقوق النشر  Alex Brandon/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

 حمل حساب تويتر الخاص ببعثة الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين في القدس اسما جديدا الخميس، في إشارة إلى رفع محتمل لمستوى العلاقات قبل زيارة الرئيس جو بايدن المزمعة إلى المنطقة.

وأعيد تسمية (وحدة الشؤون الفلسطينية) داخل السفارة الأمريكية لتصبح (مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية في القدس) على تويتر.

ولم يعلق المتحدثون الأمريكيون بعد على هذا التغيير.

ومنذ تولي جو بايدن، الرئيس الأمريكي الديمقراطي منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، أشار مساعدوه عزمهم ورغبة الإدارة الأمريكية بإصلاح العلاقات الأمريكية الفلسطينية. وكان أهم التعهدات إعادة المساعدات الإقتصادية والإنسانية وإعادة فتح مكتب الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.