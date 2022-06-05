Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
بنغلاديش

مصرع 49 شخصا على الأقل وإصابة المئات في حريق اندلع في مخزن للحاويات في بنغلادش

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
يصل رجال الإطفاء إلى الموقع بعد اندلاع حريق في منشأة لتخزين الحاويات في بنغلادش- 5 يونيو 2022
يصل رجال الإطفاء إلى الموقع بعد اندلاع حريق في منشأة لتخزين الحاويات في بنغلادش- 5 يونيو 2022   -   حقوق النشر  SITAKUNDA, BANGLADESH/AFB

قضى 49 شخصاً على الأقل من جراء حريق لا يزال مشتعلاً أدى إلى انفجار كيميائي ضخم الأحد في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنغلادش، وفق مسؤولين.

والحصيلة مرشّحة للارتفاع نظراً إلى أن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة، وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثثاً لم يتم انتشالها بعد في المنشاة الواقعة قرب ميناء شيتاغونغ الجنوبي الكبير.

SITAKUNDA, BANGLADESH/AFP
انفجار كيميائي ضخم الأحد في منشأة لتخزين مستوعبات الشحن في بنغلادشSITAKUNDA, BANGLADESH/AFP

ويعمل مئات من عناصر الإغاثة على إخماد الحريق الذي اندلع ليل السبت في سيتاكوندا، على بعد نحو 40 كلم من شيتاغونغ، حيث انفجر عدد من المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء الصحافيين.

وقال كبير الأطباء في المنطقة الياس تشودري في تصريح لوكالة فرانس برس إن حصيلة الضحايا بلغت 34 قتيلاً و"أكثر من 300 مصاب".

وأشار إلى أن من بين هؤلاء صحافيين عدة كانوا يغطّون الحدث عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك.

SITAKUNDA, BANGLADESH/AFP
اندلاع حريق في منشأة لتخزين مستوعبات الشحن في بنغلادش- 5 يونيو 2022.SITAKUNDA, BANGLADESH/AFP

وقال أحد المتطوعين للصحافيين "لا تزال هناك جثث في الأماكن التي طالها الحريق. شاهدت ما بين ثماني وعشر جثث".

وقال قائد الشرطة المحلية في شيتاغونغ أنور حسين في تصريح لوكالة فرانس برس إن بين المصابين 40 عامل إطفاء على الأقل وعشرة شرطيين، مشيراً إلى ان حصيلة القتلى تضم خمسة عمال إطفاء.

المصادر الإضافية • ا ف ب