مرسيدس-بنز تستدعي مليون سيارة بعد اكتشاف عيب في المكابح

استدعت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز حوالي مليون من سياراتها من جميع أنحاء العالم بعد اكتشاف مشكلة محتملة تتعلق بالفرامل في سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنة الصغيرة. وقد طلبت الشركة من المالكين عدم قيادة سياراتهم حتى يتم معاينتها على الأقل.

يتعلق الإجراء بالسيارات المصنعة من 2004 إلى 2015 من طراز إم إل (ML) وجي ال )GL) وار كلاس (R) وبسلسلة سيارات الدفع الرباعي.

وأعلنت مرسيدس أنه سيتم استدعاء 993407 سيارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 70.000 في ألمانيا.

وقالت هيئة النقل الفدرالية الألمانية (KBA): "يمكن أن يؤدي التآكل على معزز الفرامل في أسوأ الحالات إلى انقطاع الاتصال بين دواسة الفرامل ونظام الكبح" وأضافت: "نتيجة لذلك، يمكن أن تتوقف فرامل الخدمة عن العمل".

كما أكدت الشركة في بيان: "في حالات نادرة للغاية من التآكل الشديد، قد يكون من الممكن أن تتسبب مناورة الفرملة القوية بشكل خاص في حدوث أضرار ميكانيكية في معزز الفرامل، حيث يفشل الاتصال بين دواسة الفرامل ونظام الفرامل".

وتابعت الشركة: "في مثل هذه الحالة النادرة جداً، لن يكون من الممكن إبطاء السيارة عن طريق فرامل الخدمة. وبالتالي، سيزداد خطر وقوع حادث أو إصابة".

وقالت مرسيدس إنها فور استعادة المركبات سيتم "فحص المحتمل تأثرها واستبدال الأجزاء عند الضرورة، اعتماداً على نتائج المعاينة".