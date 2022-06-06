هبوط جديد لليرة التركية لتصل خسائرها إلى أكثر من 20% هذا العام

تراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار يوم الاثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20 بالمئة هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات.

وبحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار.

وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر كانون الأول في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021.

وهبطت الليرة 44 بالمئة العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.