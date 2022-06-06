شاهد: فرق الإنقاذ تنتشل ضحايا حريق شب في مخزن للحاويات في بنغلاديش

لا تزال فرق الإطفاء تبحث عن الناجين والمفقودين بعد حريق اندلع في مستودع حاويات في بنغلاديش. وأعلنت السلطات في البلاد مقتل 49 شخصًا وإصابة أكثر من 300 شخص العديد منهم بحروق تهدد حياتهم. لم يعرف بعد سبب الحريق الذي تسبب في انفجار كيماوي هائل.

اندلع الحريق في وقت متأخر السبت في مخزن في سيتاكوندا الذي يضم نحو 40 حاوية غالبيتها تحتوي على ملابس مخصصة للتصدير إلى شركات أجنبية. والمنشأة تقع على بعد نحو 40 كلم من ميناء شيتاغونغ الرئيسي جنوب البلاد. وتسبب الحريق بانفجار صناديق تحتوي على مواد كيميائية، ما أدى الى اهتزاز مبان سكنية وتطاير الركام وتحول السماء ليلا إلى اللون البرتقالي. وحاصرت النيران عمال الإطفاء ومتطوعين وصحفيين.