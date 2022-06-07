إجراء اختبار لغة شرط لسفر مواطني جنوب إفريقيا إلى بريطانيا مع متن خطوط "ريان آير"

أكدت شركة الطيران الأيرلندية رايان إير يوم الاثنين أنها تجري اختبارات معرفة عامة في اللغة الأفريقانية على مواطني جنوب إفريقيا الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة، مما أثار انتقادات واسعة النطاق متهمين إياها بممارسات تمييزية.

وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس الاثنين نسخة منه: "نظرًا لانتشار جوازات السفر الجنوب أفريقية المزورة بشكل كبير، فإننا نطلب من المسافرين إلى المملكة المتحدة تقديم معلومات ضمن استمارة بسيطة باللغة الأفريقانية. إذا لم يتمكنوا من تقديم المعلومات، سيُرفض سفرهم وسيتم تعويضهم".

بينما تصاعدت الانتقادات على الشبكات الاجتماعية لعدة أيام، غردت السفارة البريطانية في جنوب إفريقيا يوم الجمعة قائلة إن ذلك الإجراء الشكلي ليس مطلوبًا من قبل المملكة المتحدة.

وانتشرت التعليقات على موقع تويتر، حيث نشر أحد المستخدمين أسئلة ذلك الاختبار من بينها "من هو رئيس جنوب إفريقيا" أو "ما هي أكبر مدينة في جنوب إفريقيا".

وأبدى الكثير سخطهم معتبرين أن اللغة الأفريقانية هي ثالث أكثر لغة تحدثًا في بلد به إحدى عشرة لغة رسمية، قائلين "إن الزولو هي الأكثر استخدامًا أما اللغة الأفريقانية فكانت لغة المستوطنين البيض في بلد معظم سكانه من السود".

كما كتب أحدهم: "هذا الإجراء ليس مناسبا، إنه عنصري إلى حد ما"، بينما أضافت أخرى مغردة: "لم نعد خاضعين لنظام الفصل العنصري، يجب أن تثقفوا نفسك".