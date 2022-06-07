شاهد: العائلة الملكية الدنماركية تشارك في سباق "روايال رن" الخيري

لم يكن أفراد العائلة المالكة في بريطانيا الوحيدون الذين استمتعوا بالاحتفالات الملكية خلال عطلة نهاية الأسبوع. كانت العائلة الملكية في الدنمارك أيضًا خارج القصر للاستمتاع بسباق مخصص لأعمال الخيرية. يقام سباق "رويال رن" على مسافة 10 كيلومترات في وقت واحد في عدة مدن عبر الدنمارك.

تم إنشاء هذا الحدث لأول مرة للاحتفال بعيد الميلاد الخمسين لولي العهد فريدريك في العام 2018، وكان ناجحًا للغاية وظل في التقويم الرياضي والخيري في البلاد.