سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ينسحب أثناء إلقاء رئيس المجلس الأوروبي كلمة أمام مجلس الأمن

انسحب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، أثناء إلقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً واتهامه موسكو بالوقوف وراء تفاقم أزمة الغذاء العالمية بغزوها لأوكرانيا.

ووجّه ميشيل أصابع الاتهام إلى القوات الروسية بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى تقارير عن ارتكاب أعمال عنف جنسي، وهي القضية التي كانت محور اجتماع مجلس الأمن، ووصف تلك الأعمال بأنها "تكتيك للتعذيب والإرهاب والقمع"، على حد وصفه.

وأثناء إلقاء ميشيل كلمته، غادر السفير الروسي لدى المنظمة الأممية نيبينزيا قاعة مجلس الأمن، حينها توجه رئيس المجلس الأوروبي بالحديث إلى المسؤول الروسي قائلاً: "يمكنك مغادرة القاعة، ربما يكون من الأسهل عدم الاستماع إلى الحقيقة"

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة لأوكرانيا، قال ميشيل إنه شاهد كيف كانت الحبوب والقمح عالقة في الحاويات والسفن في ميناء أوديسا بسبب الحصار الروسي.

كما اتهم المسؤول الأوروبي موسكو بمهاجمة البنية التحتية للنقل ومرافق تخزين الحبوب في أوكرانيا ، فيما كانت قذائف الدبابات والغارات الجوية تحول دون تمكّن المزارعين من حصاد زرعهم.

وفي وقت لاحق، قال ديميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح لقناة "تليغرام" الروسية: إن تصريحات ميشيل كانت "فظة للغاية"، الأمر الذي دفع نيبينزيا على مغادرة القاعة، على حد زعم بوليانسكي.