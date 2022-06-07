الليرة التركية تواصل التراجع بعد تعهد أردوغان بمزيد من خفض أسعار الفائدة

تراجعت الليرة التركية 0.4 بالمئة مقابل الدولار يوم الثلاثاء وسط مخاوف من زيادة التضخم بسبب تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وفي خطاب ألقاه مساء الاثنين، سعى إردوغان إلى التقليل من شأن ارتفاع أسعار المستهلكين السنوية إلى 73 بالمئة الشهر الماضي باعتبارها مجرد واحدة من عدة مشاكل للاقتصاد يجب أن تبدأ في التراجع أوائل العام المقبل.

وتراجعت الليرة إلى 16.669 أمام الدولار بعد أن أغلقت عند 16.58 يوم الاثنين.

وانخفضت العملة التركية 21 بالمئة هذا العام، بالإضافة إلى تراجعها 44 في المئة عام 2021 بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال إردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.