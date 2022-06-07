الشرطة الإيطالية تضبط 4 أطنان من الكوكايين في مداهمة لعصابة كولومبية

قال محققون يوم الثلاثاء إن الشرطة الإيطالية ضبطت 4.3 طن من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية 240 مليون يورو (257 مليون دولار) في ضربة قوية لعصابة المخدرات الكولومبية كلان ديل غولفو.

وذكرت الشرطة أن هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في أوروبا وجاءت في نهاية تحقيق دولي أسفر عن إصدار أوامر اعتقال بحق 38 شخصا في ست دول هي إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.

واستمر التحقيق أكثر من عام وشارك فيه القضاء الكولومبي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وصادرت الشرطة أيضا 1.85 مليون يورو نقدا إلى جانب الكوكايين.

الأموال المضبوطة AP Photo

وقالت السلطات الكولومبية في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنها تركز على تفكيك عصابة كلان ديل غولفو التي تمتد شبكتها إلى 28 دولة في أنحاء العالم بعد القبض على زعيمها دايرو أنطونيو أوسوغا، المعروف بلقب أوتونيل، في أكتوبر تشرين الأول.

ووصف محققون إيطاليون من مدينة ترييستي بشمال شرق البلاد العملية بأنها "ضربة قوية أخرى لأهم عصابة من عصابات المخدرات الكولومبية".