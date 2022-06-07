شاهد: وزير البيئة في جمهورية الدومينيكان يتعرض لهجوم بالرصاص "من صديقه " خلال إجتماع

اعتقلت الشرطة في جمهورية الدومينيكان أحد المشتبه بهم في حادث إطلاق النار على وزير البيئة والموارد الطبيعية أورلاندو خورخي ميرا. تعرض الوزير البالغ من العمر 55 عامًا لهجوم خلال مشاركته في اجتماع حيث تم إطلاق النار عليه ست مرات. وأشارت بعض المصادر أن منفذ الهجوم هو صديق شخصي مقرب من أورلاندو خورخي ميرا.

تم التعرف على المشتبه به خلال عملية إطلاق النار ولا تزال دوافع الحادث غير واضحة.