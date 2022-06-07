الإمارات تعتقل الأخوين جوبتا المتهمين في قضايا فساد مرتبطة برئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما

أكدت شرطة دبي الثلاثاء أنها ألقت القبض على رجلي أعمال مولودين في الهند وتقوم بالإجراءات اللازمة لتسليمهما إلى جنوب إفريقيا حيث يشتبه بتورّطهما في فضيحة فساد طالت حكومة الرئيس السابق جاكوب زوما. من جهتها، قالت حكومة جنوب إفريقيا إن الإمارات اعتقلت الأخوين جوبتا.

وجاء في البيان الذي أعلن فيه عن توقيف الشقيقين أتول وراجيش غوبتا أن عملية توقيفهما جاءت بعدما تلّقت الشرطة "النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول". وأضاف أن شرطة دبي نسّقت مع "سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة".

والشقيقان غوبتا متهمان بدفع رشاوى مقابل عقود من الدولة والهيمنة على التعيينات الوزارية في إطار فضيحة هزّت إدارة زوما. وجاء توقيفهما مع انتهاء تحقيق في عملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولية في عهد إدارة زوما التي استمرت تسع سنوات حتى العام 2018.

والأخوان صديقان للرئيس السابق زوما الذي حكم جنوب إفريقيا من 2009 إلى 2018، وهما متهمان باستغلال علاقتهما مع زوما للتربح ماليا والتأثير في عملية تعيين أفراد في مناصب عليا، لكنهما ينفيان ارتكاب أي مخالفات.

وغادر الأخوان، المولودان في الهند، جنوب إفريقيا بعد الإطاحة بزوما في العام 2018. وتم فتح تحقيق في نفس العام لفحص مزاعم الكسب غير المشروع خلال سنوات زوما في السلطة.

تتيح النشرات الحمراء الصادرة عن "إنتربول" لأجهزة إنفاذ القانون توقيف شخص مطلوب واعتقاله بانتظار تسليمه.

وأقرت الإمارات اتفاقية لتسليم المجرمين مع جنوب إفريقيا في أبريل- نيسان 2021، وهي خطوة كانت حكومة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا تأمل أن تؤدي إلى عودة الأخوين جوبتا لمواجهة التهم.