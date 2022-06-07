غزو أوكرانيا: زيلينسكي يقول إن قواته لا تنسحب من مواقع في سيفيرودونيتسك

غزو أوكرانيا: زيلينسكي يقول إن قواته لا تنسحب من مواقع في سيفيرودونيتسكمحادثة
بعد تحقيق تقدم في مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية التي تتعرض لقصف روسي مكثف في شرق أوكرانيا، "تفاقم" الوضع فيها بالنسبة للجيش الأوكراني غداة زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لخط الجبهة.
وصرح فولوديمير زيلينسكي للصحافيين في كييف بأن القوات الأوكرانية "تحافظ على مواقعها" في سيفيرودونتسك، لكن الروس "أكثر عددا وأكثر قوة هناك" لذلك فإن الوضع "صعب" على الجبهة الشرقية.
وقال الجيش الأوكراني في المساء إن "الجهود الرئيسية للعدو تتركز" على محاولة الاستيلاء الكامل على هذا المركز الصناعي و"صدّ" القوات الأوكرانية في منطقة ليسيتشانسك المجاورة.
وأضاف الجيش أن "جنودنا لا زالوا يسيطرون على سيفيرودونتسك والقتال مستمر في الجزء الشرقي منها".
وقتل آلاف المدنيين وأجبر الملايين على الفرار من ديارهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وأتت تصريحات بوتين بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستزوّد أوكرانيا أنظمة صاروخية متطوّرة.
حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية من تسليم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي "كلما ازداد عدد الأسلحة بعيدة المدى التي تزودونها إياها، سندفع (خطوط القوات الأوكرانية) بعيدًا عن أراضينا".
بريطانيا تزود كييف بالأسلحة
قال زيلينسكي يوم الاثنين إن المملكة المتحدة تزود كييف بالأسلحة التي تحتاجها لخوض الحرب مع روسيا، وشكر رئيس الوزراء بوريس جونسون على إدراكه "الكامل" للاحتياجات.
وقالت بريطانيا يوم الاثنين إنها ستزود أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بأنظمة راجمات صواريخ يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في إطار مساعدات عسكرية بريطانية جديدة.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو "أنا ممتن لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإدراكه الكامل لمطالبنا واستعداده لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها بالضبط لحماية أرواح شعبنا".
زيلينسكي: القوات الأوكرانية لا تنسحب من سيفيرودونيتسك
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته لا تتخلى عن مواقع في مدينة سيفيرودونيتسك، التي تدور فيها بعض أكبر المعارك البرية في الحرب.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي يوم الاثنين "أبطالنا لا يتخلون عن مواقع في سيفيرودونتسك. القتال العنيف مستمر في شوارع المدينة".
وفي إشارة إلى منطقة دونباس الصناعية الأوسع حيث تقع سيفيرودونيتسك، قال زيلينسكي "وتقف دونباس الأوكرانية قوية".