وزارة الزراعة الأوكرانية: 2.4 مليون هكتار من المحاصيل الشتوية لن يتم حصادها بسبب الحرب الروسية

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الأربعاء، إن 2.4 مليون هكتار من المحاصيل الشتوية بقيمة إجمالية 1.435 مليار دولار لن يتم حصادها بسبب الغزو الروسي.

وأضافت أن قطاع الزراعة تكبد حتى الآن خسائر بلغت 4.292 مليار دولار بسبب الغزو.

وقدرت عدد الحيوانات التي نفقت في المناطق المتضررة من الحرب عند 42 ألف رأس من الأغنام والماعز و92 ألف بقرة وأكثر من 5.7 مليون طائر.

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة، وتعطلت صادرات الحبوب الأوكرانية بسبب إغلاق أسطول البحر الأسود الروسي لموانئ البلاد، وتعد دول إفريقيا والشرق الأوسط أول من يتعرض لأزمة غذائية.

ودعا زيلينسكي السبت إلى ممارسة ضغط دولي لضمان أن ترفع روسيا حصارها عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ما يسمح بتأمين الصادرات اللازمة لتجنيب العالم أزمة غذائية دولية.