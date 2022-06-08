مقتل شخص وإصابة 8 على الأقل بعدما صدمت سيارة حشدا من المارة في برلين

قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح حين صدمت سيارة حشدا من المارة صباح الأربعاء في وسط برلين، على ما أفادت أجهزة الإغاثة وكالة فرانس برس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع برايتشايدبلاتس التجاري، من غير أن يتضح في الوقت الحاضر إن كان فقد السيطرة على السيارة أو نفذ هجوما متعمدا.

وأوردت صحيفة "بيلد" أن الضحية رجل ونشرت صورة يظهر فيها عناصر إسعاف وشرطة حول حمالة.

ونشرت أعداد من عناصر الشرطة في الموقع القريب من الساحة حيث نفذ اعتداء إسلامي صدما بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، موقعا 12 قتيلا.

وذكرت صحيفة BZ المحلية أن السيارة من طراز رينو فضية اللون.

ويجري تداول صورة على تويتر تظهر سيارة صغيرة حطّمت واجهة متجر تابع لسلسلة كبرى من العطور.

شهد حي التسوق الرئيسي برايتشايدبلاتس في عام 2016 مقتل 11 شخصا في واقعة دهس خلال سوق لعيد الميلاد.