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فرنسا

إصابة عشرة أشخاص صدمتهم سيارة أثناء مهرجان دولي في فرنسا

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الصورة لزحمة سير في فرنسا
الصورة لزحمة سير في فرنسا   -  Copyright  أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

أصيب عشرة أشخاص بجروح أربعة منهم بالغة بعد أن صدمت سيارة حشدا خلال مهرجان دولي في شمال فرنسا السبت، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقالت سلطات با-دو-كاليه، إن التقارير الأولية تفيد أن السائق المسنّ فقد السيطرة على السيارة واصطدم بالمارة خلال مهرجان للطائرات الورقية في بلدة بيرك-سور-مير الساحلية.

وأفادت خدمات الطوارئ، أن أربع نساء أصبن بجروح بالغة، وبينهن متقاعدتان تبلغان 75 و82 عاما.

يقام المهرجان السنوي على مدار عدة أيام، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار من أنحاء العالم.

وتعرض خلال المهرجان الذي يقام سنويا كافة أنواع الطائرات الورقية التقليدية والقابلة للتوجيه والضخمة والقابلة للنفخ.

المصادر الإضافية • وكالات

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