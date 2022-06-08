ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى حزيران/يونيو 2023

مدّد نادي ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا الاربعاء عقد صانع العابه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى حزيران/يونيو 2023. وكان نادي العاصمة الاسبانية قام بتجديد عقد مودريتش (36 عاماً) لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه الرائعة الموسم الفائت ومساهمته الفعالة في إحراز فريقه الدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا جعلت النادي يقوم بتجديد العقد مجددا لسنة اضافية.

وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي: "توصل ريال مدريد ولوكا مودريتش الى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى 23 حزيران/يونيو".

وكان ريال مدريد وفي إطار تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أكد حصوله على خدمات المدافع الألماني انتونيو روديغر في صفقة حرة بعد انتهاء عقد الأخير مع تشلسي الانجليزي، في حين من المرجح أن يعلن رسميا عن قدوم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في الايام المقبلة.

وخاض مودريتش الذي قاد منتخب بلاده الى وصافة النسخة الاخيرة من مونديال روسيا 2018، 45 مباراة الموسم الفائت وسجل ثلاثة اهداف.

وكان مدرب النادي الأبيض الإيطالي كارلو أنشيلوتي قال في نيسان/أبريل الماضي: "سينهي مودريتش مسيرته مع ريال مدريد. لا أعرف متى، لكنه رأي الجميع. لا مشكلة للنادي أو الادارة لتمديد عقده".

انضم مودريتش الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، إلى الفريق الملكي عام 2012 قادما من توتنهام الانجليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض في صفوف ريال 436 مباراة أي أقل بمباراتين فقط من نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.