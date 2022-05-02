احتفاء عربي وعالمي على منصات التواصل لتتويج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني

اختتم فريق ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بالتتويج للمرة الـ35 في تاريخيه بعد الفوز على منافسه فريق إسبانيول برباعية نظيفة على أرض ملعب سانتياغو برنابيو.

سجل رودريغو هدفين في الشوط الأول قبل أن يضيف ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة هدفين آخرين في الشوط الثاني ليحققوا فوزا حتميا لصالح ريال مدريد، مبتعدا بذلك في الصدارة بفارق 18 نقطة عن صاحب المركز الثاني برشلونة.

فاز ريال الآن بـ35 لقبا في الدوري، أي أكثر بتسعة ألقاب من منافسه برشلونة، ما يعني أن أنشيلوتي أصبح أول مدرب يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، والبوندسليغا، والدوري الإيطالي، والدوري الدرجة الأولى، والدوري الإسباني في مسيرته التدريبية.

وقال المدافع مارسيلو، وهو اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ ريال مدريد برصيد 24 لقبا، في مقابلة لقناة "موفي ستار" الإسبانية: "الاحتفال مع الجماهير هو أفضل شيء، الحفلة هي ملكهم".

وأضاف: "هذه أكبر فرحة يمكن أن يتمتع بها اللاعب، وهو الاحتفال مع جماهيره في مباراة على أرضه".

تفاعل مشجعو الفريق الإسباني من كل أنحاء العالم مع فوز فريق ريال مدريد من خلال منشورات على كل منصات التواصل الاجتماعي.

بدوره، هنأ قائد ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، عبر حسابه على منصة تويتر الفريق قائلا "أهنئ ريال مدريد على تحقيق لقبه الـ35 في الدوري الإسباني".

وقد حرصت عدة أندية إسبانية على تهنئة ريال مدريد باللقب، وأبرزها أتلتيك بلباو، وريال سوسيداد، وفياريال، وسيلتا فيجو، وغرناطة، وخيتافي، وريال مايوركا، وديبورتيفو ألافيس، وإلتشي، وقادش.

كما نشرت حسابات الدوري الإسباني "لاليغا" في مختلف منصاتها مشاهد من احتفالات الريال بلقبه في ساحة "سيبيليس" الشهيرة وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وهي المكان المعتاد لإقامة احتفالات الفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد استعاد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح جاره أتلتيكو بعد أن حققه في 2020 بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وأصبح ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.