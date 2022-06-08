شاهد: حلف الناتو يجري مناورات عسكرية بمشاركة قوات من السويد وفنلندا

شارك أكثر من 7000 جندي من 16 دولة بمشاركة السويد وفنلندا، بمناورات عسكرية في بحر البلطيق، هذه المناورات التي تقودها البحرية الأمريكية هي عبارة عن تدريبات عسكرية تقام بشكل سنوي منذ عام 1972. لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من القوات على غير العادة، وذلك بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، ورغبة فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو.

قال الأدميرال في البحرية الأمريكية جوني مينوني "المهم من وجهة نظري من الناحية الاستراتيجية، هو القدرة على العمل مع السويد و14 دولة أخرى، مهما كانت الظروف سواء أزمة أو طقس سيئ أو حتى وقوع زلزال، من المهم بناء تلك الثقة"

المناورات تقام على جزيرة غواتلاند السويدية، وتستمر أسبوعين حيث ستنتهي في 17 يونيو/حزيران تشارك فيها 45 سفينة حربية و 75 طائرة.