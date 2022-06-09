الصين: إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد-19 في أجزاء من شنغهاي

بدأت أجزاء من مدينة شنغهاي الصينية في فرض قيود جديدة يوم الخميس لمكافحة كوفيد-19 وأمرت السلطات سكان حي مينهانغ المترامي الأطراف بالبقاء في منازلهم ليومين في محاولة لاحتواء خطر التفشي.

ويسكن في مينهانغ أكثر من مليوني نسمة. وقالت الحكومة على حساب ويتشات إن الحي سيجري فحوصا لكل السكان في 11 يونيو حزيران وسيتم رفع القيود عند انتهاء الفحوص.

وأعلنت شنغهاي رصد أربع حالات مؤكدة وظهرت عليها أعراض من كوفيد-19 يوم الأربعاء كلها في مناطق حجر صحي. ولم تكن أي حالة منهم في حي مينهانغ.

وخرجت شنغهاي الأسبوع الماضي من إغلاق دام شهرين على مستوى المدينة لكن بعض التجمعات السكنية تم تطويقها مرة أخرى مع استمرار السلطات في انتهاج سياسة (صفر كوفيد) التي تهدف للقضاء تماما على سلاسل العدوى في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لمذكرات صادرة عن إدارات ثلاثة أحياء على الأقل في شنغهاي، سيخضع السكان لخمس جولات من الفحوص الإجبارية تنتهي في 23 يونيو حزيران وسيبقون داخل منازلهم حتى يوم السبت.

وتحاول سلطات المدينة الموازنة بين التزامها بسياسة القضاء التام على كوفيد-19 وتشجيع الأعمال والشركات على استئناف أنشطتها، استنادا إلى مدى تضرر الاقتصاد المحلي والشركات من الإغلاق الذي استمر شهرين.