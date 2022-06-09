إردوغان يعلن أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية عام 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة السنة المقبلة مبددا الشائعات بشأن اجراء انتخابات مبكرة في البلاد التي تشهد صعوبات اقتصادية.

هي المرة الأولى التي يعلن فيها أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003، رسميا ترشحه الذي كانت تتوقعه أوساط كثيرة.

وقال أردوغان خلال تجمع للحزب في مدينة إزمير بغرب البلاد "دعوني أقولها هنا، طيب أردوغان هو مرشح تحالف الشعب" في إشارة إلى التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.

لم يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان، أي مرشح حتى الآن ووجه أردوغان تحديا لزعيمه كمال كليتشدار أوغلو.

وتوجه له بالقول "اعلن إما ترشيحك أو مرشحك".

وأضاف اردوغان ان الانتخابات ستجري في الموعد المحدد في 24 حزيران/يونيو السنة المقبلة.

كانت قد سرت شائعات حول احتمال اجراء انتخابات مبكرة وسط الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا بسبب ضعف الليرة والتضخم الذي بلغ نسبة 73,5 بالمئة في أعلى مستوى منذ 1998.

نسب منتقدون ذلك إلى سياسة أردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار. ولكن، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، اردوغان مقتنع بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه.

وقال الإثنين "هذه الحكومة لن ترفع معدلات الفوائد".