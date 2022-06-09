أردوغان يحذر اليونان من تسليح جزر ويطالبها الالتزام بالاتفاقات الدولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إنه يتعين على اليونان التوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري وأن تلتزم بالاتفاقات الدولية، في تصريحات قد تجدد التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين المطلين على بحر إيجه.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أثناء حضوره عرضا عسكريا على الساحل الغربي لتركيا إن على اليونان "تجنب الأحلام والأفعال والتصريحات التي قد تندم عليها".

وكان أردوغان قد اتهم رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، محاولته منع بيع طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف -16 إلى تركيا أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، الشهر الماضي.