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العالم

أردوغان يحذر اليونان من تسليح جزر ويطالبها الالتزام بالاتفاقات الدولية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل أنقرة، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل أنقرة، تركيا   -   حقوق النشر  Burhan Ozbilici/AP

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إنه يتعين على اليونان التوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري وأن تلتزم بالاتفاقات الدولية، في تصريحات قد تجدد التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين المطلين على بحر إيجه.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أثناء حضوره عرضا عسكريا على الساحل الغربي لتركيا إن على اليونان "تجنب الأحلام والأفعال والتصريحات التي قد تندم عليها".

وكان أردوغان قد اتهم رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، محاولته منع بيع طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف -16 إلى تركيا أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، الشهر الماضي.

المصادر الإضافية • رويترز