إسرائيل تقول إنه تم السماح لمواطنيها بدخول قطر لحضور فعاليات كأس العالم

قال وزراء إسرائيليون الخميس إن الإسرائيليين سيكونون قادرين على حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، في خطوة قالوا إنها ستفتح "بابا جديدا" إلى دولة ليس لدى إسرائيل معها حاليا علاقات دبلوماسية رسمية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد شهور من المحادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن طريق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الرياضة تشيلي تروبر.

ونقل البيان عن لابيد قوله "حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والدول، وكأس العالم في نوفمبر- تشرين الثاني المقبل تفتح بابا جديدا لنا من أجل علاقات دافئة".

وفشل المنتخب الإسرائيلي في التأهل إلى النهائيات.

تستضيف قطر أول كأس عالم تقام في الشرق الأوسط وتنطلق في 21 نوفمبر- تشرين الثاني.

وقال المسؤولون عن كأس العالم في قطر مرارا إن جميع الجنسيات مرحب بها خلال البطولة. ويجب على جميع حاملي التذاكر التقدم بطلب للحصول على بطاقة هيا، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجانا في أيام المباريات.

وعلى عكس الجارتين الخليجيتين البحرين والإمارات، اللتين وقعتا في الآونة الأخيرة اتفاقات تاريخية مع إسرائيل، اشترطت قطر إقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات.