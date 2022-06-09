شاهد: شركة إيلون ماسك تطلق القمر الصناعي المصري "نايل سات 301"محادثة
بقلم: يورونيوز
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أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية أمس الأربعاء القمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من قاعدة كيب كانيفرال الفضائية في ولاية فلوريدا.
وسيقوم القمر الجديد بتوفير خدمات الإنترنت واسعة النطاق لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبعد بضع دقائق من الإطلاق، هبط داعم الجزء الأول من الصاروخ "Falcon 9" الذي يحمل القمر الصناعي، بنجاح على متن منصة في المحيط الأطلسي.
واستخدمت الشركة المملوكة للملياردير الشهير إيلون ماسك، نفس داعم الصواريخ سابقاً في إطلاق عدة مركبات فضائية ومهمتي ستارلينك.