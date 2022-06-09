شاهد: شركة إيلون ماسك تطلق القمر الصناعي المصري "نايل سات 301"

أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية أمس الأربعاء القمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من قاعدة كيب كانيفرال الفضائية في ولاية فلوريدا.

وسيقوم القمر الجديد بتوفير خدمات الإنترنت واسعة النطاق لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.

Falcon 9 launches the Nilesat 301 communications satellite to a geosynchronous transfer orbit from Florida pic.twitter.com/HidKNqRXtO — SpaceX (@SpaceX) June 8, 2022

وبعد بضع دقائق من الإطلاق، هبط داعم الجزء الأول من الصاروخ "Falcon 9" الذي يحمل القمر الصناعي، بنجاح على متن منصة في المحيط الأطلسي.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/ARJ0pjjgAl — SpaceX (@SpaceX) June 8, 2022

واستخدمت الشركة المملوكة للملياردير الشهير إيلون ماسك، نفس داعم الصواريخ سابقاً في إطلاق عدة مركبات فضائية ومهمتي ستارلينك.