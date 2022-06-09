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النرويج

شاهد: لبناني يتحدى الإعاقة ويسير إلى جزيرة قطبية للتوعية بأزمة المناخ

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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اللبناني مايكل حداد
اللبناني مايكل حداد   -   حقوق النشر  AFP

تحدى اللبناني مايكل حداد إعاقته وأنهى رحلة سير لمسافة خمسة كيلومترات بجزيرة سفالبارد القطبية في النرويج للتوعية بأزمة الغذاء الناتجة عن الاحتباس الحراري.

وحمل حداد، وهو سفير إقليمي للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، في جعبته بذور خاصة أتى بها خصيصا من لبنان لإيداعها بقبو سفالبارد العالمي للبذور.

وقال حداد إنه قطع تلك المسافة لرفع هذا الوعي بشأن الأمن الغذائي وإخبار العالم أن تغير المناخ هو أمر حقيقي.

وأضاف: "القطب الشمالي يذوب. طعامنا في خطر. لا شيء مستحيل ويجب أن نعمل معا لنكون التغيير المستقبلي من أجل الغد".

وفقد حداد القدرة على السير منذ أن كان في السادسة من عمره إثر إصابته في حادث أثناء قيادة دراجة مائية.

وقال حداد إن إعاقته لم تحبط من عزيمته بل زادته إصراراً على استكمال مسيرته بمساعدة العكازات والأطراف الصناعية تحمل جسده في وضع مستقيم.