بايدن: القوى التي تقف خلف هجوم الكابيتول "لا تزال تنشط اليوم"

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن القوى التي تقف خلف الهجوم على مقر الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 "لا تزال تنشط اليوم".

وقال بايدن من لوس أنجلس غداة كشف أولى خلاصات تحقيق برلماني وصف هجوم انصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس بأنه "ذروة محاولة انقلابية"، "من المهم أن يفهم الأمريكيون حقيقة ما حصل، وأن يفهموا أن القوى نفسها التي تقف خلف ما جرى يوم السادس من كانون الثاني/يناير لا تزال تنشط اليوم".

واضاف بادين قوله : "إن ديموقراطيتنا على المحك. علينا أن نحمي ديموقراطيتنا...علي الاقرار بأنني لم اعتقد أنه سيكون تحديا مباشرا إلى هذا الحد". وشدد الرئيس الأمريكي على وجوب "كسب المعركة من أجل روح اميركا"، وقال أيضا: "يمكننا أن نتحالف، ديموقراطيين وجمهوريين، لمنع أي كان من أن يذبح ديموقراطيتنا".

ومساء الخميس، عرضت لجنة تحقيق برلمانية تعرضت لانتقادات شديدة من غالبية الحزب الجمهوري، خلاصاتها الأولى حول هجوم الكابيتول في جلسة بثت شبكات تلفزيونية عدة وقائعها مباشرة، باستثناء قناة فوكس نيوز. واعتبر أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان، أن هجوم الكابيتول شكل "ذروة محاولة انقلابية" كان دونالد ترامب "في صلبها".