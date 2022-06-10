أكثر من 19 ألف لاجئ سوري تحصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي

كشفت بيانات الجمعة أن أعداد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية زاد بثلاثة أضعاف في عام 2021 مقارنة مع 2020، بعد أن استوفى كثيرون ممن فروا سوريا في الفترة ما بين 2014 و2016 المعايير المطلوبة.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20 بالمئة في العام 2021، ووصل إلى ما يقرب من 131600 من بينهم 19100 سوري.

ودخل مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا بعد أن فتحت المستشارة السابقة آنغيلا ميركل الحدود عام 2015 أمام اللاجئين الفارين من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وخارجه.

وبشكل عام، يتعين أن يعيش الشخص في ألمانيا ثماني سنوات على الأقل ليكون مؤهلا للحصول على الجنسية، إلا أن غالبية السوريين استوفوا المعايير في مدة أقل بعد 6 أو 5 سنوات في المتوسط لأنهم أظهروا استعدادا خاصا للاندماج، على سبيل المثال عبر المهارات اللغوية القوية والالتزام.

وقال المكتب إن عام 2021 شهد أكبر زيادة في أعداد الحاصلين على الجنسية مبكرا، وكان عددهم أقل بقليل من 12400. وكانت نسبة السوريين بينهم 43 بالمئة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السوريين الذين يحصلون على الجنسية في 2022. وقال المكتب إنه بحلول بداية هذا العام، كان 449 ألف سوري أمضوا في ألمانيا ست سنوات على الأقل، أي أكثر من أربعة أمثال العدد في بداية 2021.