الحكم بالإعدام على مقاتلين بريطانيين ومغربي شاركوا في الحرب إلى جانب أوكرانيا

حكم على مواطنين بريطانيين ومغربي بالإعدام لقتالهما إلى جانب القوات الأوكرانية، وهي العقوبة التي فرضها المتمردون الموالون لروسيا، والذين يُحكمون سيطرتهم على مناطق من شرق أوكرانيا.

وقد أجرت وسائل إعلام بريطانية مقابلة مع البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين في شرق أوكرانيا في يناير- كانون الثاني، قبل أقل من شهر من الغزو الروسي على أوكرانيا وقد أكد المقاتلون البريطانيون آنذاك أنهم قرروا الانضمام إلى الجيش الأوكراني بعد بدء حياة جديدة هناك.

ونددت أوكرانيا والدول الغربية بالإجراءات ضد المقاتلين الأسرى ووصفتها بأنها "صورية" وانتهاك "صارخ" لقواعد الحرب. وخلصت محكمة فيما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" في أوكرانيا أن المقاتلين الثلاثة مذنبون بالسعي للإطاحة بالسلطة من خلال استخدام "العنف"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بالجمهورية الشرقية غير المعترف بها.

كما أدين المقاتلون الثلاثة بالإنضمام إلى جماعة مرتزقة وممارسة أنشطة إرهابية. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أن المتهمين الثلاثة يواجهون الإعدام رميا بالرصاص. وأمامهم مهلة شهر لتقديم استئناف أمام محكمة في "جمهورية دونيتسك الشعبية".