لماذا لا تستفيد أوروبا من الغاز الطبيعي في قبرص؟

يعرقل الصراع المستمر منذ 1974 بين تركيا وقبرص واليونان إمكانية استخراج الغاز الطبيعي الموجود في البحر الأبيض المتوسط، ونقله إلى الاتحاد الأوروبي الذي يبحث بحفاوة عن بدائل ممكنة للغاز الروسي.

ترغب أنقرة أن يمر الغاز المتوجه إلى أوروبا عبر أراضيها، بينما تصر أثينا أن يمر الغاز عبر قبرص واليونان.

العودة إلى المربع الأول

تبدد الأمل بإيجاد خطة مشتركة مع كل الأطراف، عندما قطع أردوغان العلاقات مع ميتسوتاكيس ووضعت السلطات اليونانية قواتها في حالة تأهب قصوى. والتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مارس/آذار الماضي.

عادت قبرص إلى المربع الأول، بعد 11 عامًا من اكتشاف أول حقل غاز، لم يتم ضخ أي غاز أو الاتفاق على خطط لشحن الغاز الطبيعي إلى أوروبا حتى الآن.

وقال كورنيليوس كورنيليو، وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية القبرصية " لسنا ساذجين لدرجة أننا نعتقد أن تركيا غيرت موقفها تجاه اليونان أو قبرص بين عشية وضحاها".

الغزو التركي لجزيرة قبرص

قسم الغزو التركي لجزيرة قبرص، إلى شمال قبرصي تركي وهي دولة تعترف بها تركيا فقط وجنوب يسيطر عليه القبارصة اليونانيون، وهي دولة تابعة للاتحاد الأوروبي معترف بها دوليًا على نطاق واسع باسم جمهورية قبرص.

وبدأت زيادة التوتر عندما سمحت قبرص لشركات دولية بالبحث عن حقول الغاز الطبيعي في منطقتها الاقتصادية، تم اكتشاف حقل أفروديت في عام 2011.

وتقول تركيا إن على قبرص الامتناع عن اكتشاف أي مصادر في هذه المياه، وأطلقت سفن استكشاف خاصة بها محاطة بسفن حربية للمراقبة.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب تنقيبها غير المصرح به قبالة الساحل القبرصي في عام 2019.