العراق.. احتجاجات غاضبة للعمال أصحاب العقود وإغلاق لطريق بغداد البصرة الرئيسي

قطع مئات المتظاهرين الطريق السريع بين البصرة وبغداد يوم السبت في محاولة للضغط على الحكومة العراقية لمنحهم فرص عمل كاملة في شركات النفط.

يعمل معظم المتظاهرين بأجر يومي وعدتهم الحكومة بوظائف بدوام كامل، لكنهم يقولون إن خدماتهم قد انتهت فجأة دون تحقيق الوعود بالعمل بدوام كامل.

وانطلقت الاحتجاجات عند حاجز السدرة خارج البصرة ومنعت الشاحنات والمسؤولين وموظفي الشركات النفطية من دخول المدينة.

وأغلق المتظاهرون الطريق السريع بإطارات مشتعلة وانتشرت شرطة مكافحة الشغب في المنطقة.

والبصرة هي ثاني أكبر محافظة في العراق وتضم نحو 70 بالمئة من احتياطيات النفط الضخمة في أوبك.

احتجاجات في العراق Nabil al-Jurani/AP

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت نقلاً عن المتحدث باسم وزارة النفط بأن حصة العراق من إنتاج النفط سترتفع إلى أربعة ملايين و580 ألف برميل يومياً اعتباراً من تموز/يوليو بعد قرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قوله “الزيادة في الإنتاج بعد اتفاق أوبك بلس ستكون بمعدل 71 ألف برميل يومياً والتي ستزيد إنتاج العراق الكلي إلى 4 ملايين و580 ألف برميل اعتباراً من تموز المقبل”.

وقالت أوبك+ يوم الخميس إنها اتفقت على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في تموز/ يوليو- أو 0.7 بالمئة من الطلب العالمي- وكمية مماثلة في آب/أغسطس ، مقارنة مع خطة أولية كانت تقضي بإضافة 432 ألف برميل يومياً في الشهر على مدى ثلاثة أشهر حتى أيلول/سبتمبر.