إسبانيا تكتوي بأشد موجة حر تسبق الصيف منذ 20 عاما وتتجاوز 40 درجة

تجتاح إسبانيا يوم السبت موجة شديدة الحرارة، قبل قدوم فصل الصيف، لم تشهد لها مثيلا منذ 20 عاما.

وفي مدينة إشبيلية بجنوب البلاد، حقق تجار المراوح مبيعات قياسية، في حين لجأ قادة العربات التي تجرها الخيول والتي تنقل السائحين بين الأماكن التاريخية مثل قصر ريال ألكازار وساحة إسبانيا إلى رش الماء على الخيول لتخفيف وطأة الحر الشديد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة بلغت 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) في إشبيلية ومدينة قرطبة القريبة يوم السبت.

وقال خبراء الطقس إن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 42 درجة مئوية (108 درجات فهرنهايت) في وادي جواديانا في إكستريمادورا ومناطق أخرى في جنوب إسبانيا في وقت لاحق يوم السبت.

ويمكن أن تتأجج موجة الحر غدا الأحد في الوقت الذي يمكن أن تصل فيه درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية في أجزاء من جنوب إسبانيا.

وقال خبراء الطقس في مكتب الأرصاد الجوية إن سحابة من الهواء الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا الارتفاع وإن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم إسبانيا حتى 15 يونيو حزيران قبل حلول فصل الصيف رسميا بستة أيام. ويبدأ الصيف يوم 21 يونيو حزيران.

ويتوقع خبراء الطفس هبوب رياح شديدة تصل إلى حد العواصف في بعض مناطق إسبانيا.