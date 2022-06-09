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إسبانيا

شاهد: حرائق غابات في جنوب إسبانيا تتسبب في إجلاء سكان بلدة وإصابة ثلاثة أشخاص

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بقلم:  يورونيوز
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حرائق غابات في إسبانيا.
حرائق غابات في إسبانيا.   -   حقوق النشر  رويترز

قالت السلطات الإسبانية إن حرائق غابات في منطقة جبلية بجنوب البلاد أدت إلى إجلاء ألفين من سكان بلدة بينابيس وإصابة ثلاثة من عمال الإطفاء.

وأضافت إدارة مكافحة حرائق الغابات في الأندلس على تويتر أن الحرائق بدأت بعد ظهر الأربعاء على سفوح جبل بوجيرا في سييرا بيرميخا فوق كوستا ديل سول، وهي منطقة جذب سياحي للبريطانيين على الساحل الأندلسي. وقالت في منشور في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن الطقس الصيفي الحار والرياح تؤجج النيران.

نصبت خدمة الطوارئ خياما في البلدة التي يقطنها سبعة آلاف شخص لكن أغلب الذين جرى إجلاؤهم أقاموا لدى أقارب أو في فنادق. ويكافح الحريق 200 من عمال الإطفاء إلى جانب مئة من أفراد الجيش و50 عامل إطفاء من بلدات أخرى في كوستا ديل سول.

وقال خوانما مورينو حاكم إقليم الأندلس للصحفيين "يحزننا أن نعلن أن ثلاثة من عمال الإطفاء... تعرضوا لحروق بدرجات مختلفة أحدهم احترق جسمه بنسبة 25 بالمئة وتم نقله إلى مستشفى ملقة".

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كان حريق غابات آخر قد اندلع على الجبل نفسه في سبتمبر- أيلول الماضي دمر 7780 هكتارا من الغابات وحولها إلى رماد خلال أيام.

المصادر الإضافية • رويترز